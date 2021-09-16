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Женщинам-пенсионерам будут доплачивать по 9%: кому именно повезет

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Четверг 16 сентября 2021 09:45
Женщинам-пенсионерам будут доплачивать по 9%: кому именно повезет Фото: женщинам-пенсионерам будут доплачивать по 9% (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Женщинам при выходе на пенсию в 2022 году будет устанавливаться повышение к пенсии в размере 9 процентов.

Об этом сообщает издание "Пенсионный курьер".

"Такое повышение сохранит соотношение в размерах пенсий женщин при одинаковой продолжительности страхового стажа и заработка в 2022 году, который является переходным годом завершения повышения пенсионного возраста женщинам", - говорится в сообщении.

Пенсионный женский возраст сравняли с мужским

Напомним, что пенсионная реформа по повышению возраста выхода на отдых женщин с 55 до 60 лет началась в 2011-м году. Ежегодно 1 апреля возраст выхода на пенсию для женщин увеличивался на полгода.

Уже с 1 апреля 2021-го женщины, как и мужчины выходят на отдых и начинают получать выплаты с 60-летнего возраста.

Страховой стаж для выхода на пенсию продолжают повышать.

При этом, чтобы уйти на пенсию в 60 лет надо в 2021 году иметь как минимум 28 лет страхового стажа. Эта цифра будет увеличиваться ежегодно пока не достигнет необходимого минимума в 35 лет.

Женщинам-пенсионерам будут доплачивать по 9%: кому именно повезет

Важно!

К страховому стажу приравнивается весь трудовой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года. После 01.01.2004 стаж засчитывается по данным персонифицированного учета исходя из суммы уплаченных взносов в Пенсионный фонд.

Раньше в ПФУ сделали важное заявление относительно пенсий на карточку.

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