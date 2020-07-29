Украинским пенсионерам назначили ежемесячные доплаты: кому именно

В Минсоцполитики заявили о ежемесячных выплатах определенной категории пенсионеров
В Украине увеличивают денежные выплаты определенным категориям пенсионеров. В министерстве социальной политики заявили, что повышение социальных гарантий распространится в первую очередь на людей пожилого возраста.
Об этом 29 июля проинформировали на сайте Минсоцполитики.
Отмечается, что решением правительства был установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Выплаты в размере 40% прожиточного минимума предусматриваются для лиц, утративших трудоспособность (1712 гривен х 40% = 685 гривен).
Таким образом одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающихся в постороннем уходе, ежемесячно будут получать пособие в размере 685 гривен.
"Помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики сделали громкое заявление о том, что в Украине пенсии вырастут вдвое.
Позже министр социальной политики Украины Марина Лазебная отметила, что с инициативой относительно повышения пенсий вдвое возникли определенные проблемы.