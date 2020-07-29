Українським пенсіонерам призначили щомісячні доплати: кому саме

В Україні збільшують грошові виплати певним категоріям пенсіонерів. У міністерстві соціальної політики заявили, що підвищення соціальних гарантій пошириться в першу чергу на людей похилого віку.

Про це 29 липня поінформували на сайті Мінсоцполітики.

Кому саме будуть доплачувати і скільки

Зазначається, що рішенням уряду був встановлений порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років, і які потребують постійного стороннього догляду.

Виплати в розмірі 40% прожиткового мінімуму передбачаються для осіб, які втратили працездатність (1712 гривень х 40% = 685 гривень).

Таким чином самотні пенсіонери старше 80 років, які потребують стороннього догляду, щомісяця отримуватимуть допомогу в розмірі 685 гривень.

"Допомога буде призначатися і виплачуватися з 1 січня 2020 року", - додали в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що у Мінсоцполітики зробили гучну заяву про те, що в Україні пенсії зростуть удвічі.

Пізніше міністр соціальної політики України Марина Лазебна зазначила, що з ініціативою щодо підвищення пенсій вдвічі виникли певні проблеми.