Українським пенсіонерам призначили щомісячні доплати: кому саме

У Мінсоцполітики заявили про щомісячні доплати певній категорії пенсіонерів
В Україні збільшують грошові виплати певним категоріям пенсіонерів. У міністерстві соціальної політики заявили, що підвищення соціальних гарантій пошириться в першу чергу на людей похилого віку.
Про це 29 липня поінформували на сайті Мінсоцполітики.
Зазначається, що рішенням уряду був встановлений порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років, і які потребують постійного стороннього догляду.
Виплати в розмірі 40% прожиткового мінімуму передбачаються для осіб, які втратили працездатність (1712 гривень х 40% = 685 гривень).
Таким чином самотні пенсіонери старше 80 років, які потребують стороннього догляду, щомісяця отримуватимуть допомогу в розмірі 685 гривень.
"Допомога буде призначатися і виплачуватися з 1 січня 2020 року", - додали в міністерстві.
Раніше повідомлялося, що у Мінсоцполітики зробили гучну заяву про те, що в Україні пенсії зростуть удвічі.
Пізніше міністр соціальної політики України Марина Лазебна зазначила, що з ініціативою щодо підвищення пенсій вдвічі виникли певні проблеми.