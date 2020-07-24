В Украине пенсии вырастут вдвое: в Минсоцполитики сделали громкое заявление

Пенсии в Украине могут вырасти (иллюстративное фото: freepik.com)

В Минсоцполитики рассказали про работу солидарной и накопительной пенсионных систем

В Украине средняя пенсия может вырасти более чем в два раза. По замыслу правительства, достичь такого результата поможет внедрение второго уровня пенсионной системы, что намечается в 2021 году.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет "Фокус".

"Тогда одновременная работа солидарной и накопительной пенсионных систем выступит гарантом того, что люди будут получать пенсии на уровне не ниже 40% своей официальной заработной платы. Согласно исследованию Всемирного банка, без внедрения накопительных компонентов солидарная пенсионная система обеспечит только 18% зарплаты", - рассказала чиновник.

По подсчетам в Минсоцполитики, больше всего получат те граждане, кто с первого дня своей карьеры начнет накопления на будущую пенсию.

"Если человек работает и отчисляет в возрасте с 20 до 60 лет по 5% зарплаты, а потом в течение 15 лет будет получать пенсию, то коэффициент замещения зарплаты пенсией из накопительной системы составит 26%. Допустим, что еще 28-30% зарплаты составит солидарная пенсия. Так можно будет рассчитывать на суммарные выплаты в объеме более половины бывшей зарплаты", - объясняет Лазебная.

Министр добавила, что для достижения таких же показателей за 30 лет нужно откладывать 8% заработка, а за 20 лет (с 40 до 60 лет) - 14%.

"Но для этого нынешним сорокалетним придется наряду с отчислениями в общеобязательную накопительную систему задействовать еще и добровольные вложения в Негосударственные пенсионные фонды", - говорит чиновник.

Солидарная система в Украине продолжит работать для всех. В правительстве предлагают для людей старше 50 лет дать возможность добровольного участия в системе 2-го уровня.

"Но наша задача - дать перспективу молодым людям, чтобы они понимали, какое у них возможно пенсионное будущее в нашей стране, чтобы они видели перспективу оставаться и работать дома", - рассказала Лазебная.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики готовит программу повышения пенсий в 2021 году.

Напомним также, что в Минсоцполитики удивили ответом, как прожить на пенсию 2700 гривен в Украине.