В Украине обещали вдвое повысить пенсии, но возникли проблемы

Пенсия в Украине (коллаж РБК-Украина)

Размер выплаты зависит от размера минимальной заработной платы

Украинцам обещали повысить пенсионные выплаты почти в два раза. Но не все так просто, размер выплат будет зависеть от размера минимальной заработной платы и повышение произойдет не так скоро. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире на телеканале "Украина 24".

"Если будет повышена минимальная заработная плата, то у нас в январе, например, она составит шесть тысяч гривен. Это означает, что для людей, которым 65 лет, и у мужчины 35 лет стажа, а у женщины - 30, минимальная пенсионная выплата составит 2400 гривен. Если зарплата минимальная будет повышена с июля, то эти параметры будут - 2600", - отметила Лазебная.

Из этого следует, что пенсии украинцам повысят не раньше 2021 года. По словам Лазебной, через месяц Минсоцполитики покажет программу повышения пенсий на 2021 год.

"На следующий год Минсоцполитики планирует программу повышения пенсий. Там будет и индексация, и повышение минимальных гарантий в связи с ростом минимальной зарплаты, и в связи с существенным ростом прожиточного минимума. Я думаю, что через месяц мы сможем показать эту программу на 2021 год", - добавила Лазебная.

По результатам повышение пенсий в апреле и мае средний размер в июле 2020 года составляет 3400 гривен. Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики готовит программу повышения пенсий в 2021 году.

Напомним также, что в Минсоцполитики удивили ответом, как прожить на пенсию 2700 гривен в Украине.