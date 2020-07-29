ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинским пенсионерам назначили ежемесячные доплаты: кому именно

Среда 29 июля 2020 18:24
Украинским пенсионерам назначили ежемесячные доплаты: кому именно
Пенсионерам в Украине назначили ежемесячное пособие (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Минсоцполитики заявили о ежемесячных выплатах определенной категории пенсионеров

В Украине увеличивают денежные выплаты определенным категориям пенсионеров. В министерстве социальной политики заявили, что повышение социальных гарантий распространится в первую очередь на людей пожилого возраста.

Об этом 29 июля проинформировали на сайте Минсоцполитики.

Кому именно будут доплачивать и сколько

Отмечается, что решением правительства был установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Выплаты в размере 40% прожиточного минимума предусматриваются для лиц, утративших трудоспособность (1712 гривен х 40% = 685 гривен).

Таким образом одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающихся в постороннем уходе, ежемесячно будут получать пособие в размере 685 гривен.

"Помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики сделали громкое заявление о том, что в Украине пенсии вырастут вдвое.

Позже министр социальной политики Украины Марина Лазебная отметила, что с инициативой относительно повышения пенсий вдвое возникли определенные проблемы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины пенсионерыпенсия в Украине
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь