ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українським пенсіонерам призначили щомісячні доплати: кому саме

Середа 29 липня 2020 18:24
Українським пенсіонерам призначили щомісячні доплати: кому саме
Пенсіонерам в Україні призначили щомісячну допомогу (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Мінсоцполітики заявили про щомісячні доплати певній категорії пенсіонерів

В Україні збільшують грошові виплати певним категоріям пенсіонерів. У міністерстві соціальної політики заявили, що підвищення соціальних гарантій пошириться в першу чергу на людей похилого віку.

Про це 29 липня поінформували на сайті Мінсоцполітики.

Кому саме будуть доплачувати і скільки

Зазначається, що рішенням уряду був встановлений порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років, і які потребують постійного стороннього догляду.

Виплати в розмірі 40% прожиткового мінімуму передбачаються для осіб, які втратили працездатність (1712 гривень х 40% = 685 гривень).

Таким чином самотні пенсіонери старше 80 років, які потребують стороннього догляду, щомісяця отримуватимуть допомогу в розмірі 685 гривень.

"Допомога буде призначатися і виплачуватися з 1 січня 2020 року", - додали в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що у Мінсоцполітики зробили гучну заяву про те, що в Україні пенсії зростуть удвічі.

Пізніше міністр соціальної політики України Марина Лазебна зазначила, що з ініціативою щодо підвищення пенсій вдвічі виникли певні проблеми.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України пенсионерыпенсия в Украине
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся