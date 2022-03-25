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Українським ІТ-спеціалістам розповіли, як знайти роботу під час війни

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П'ятниця 25 березня 2022 14:10
Українським ІТ-спеціалістам розповіли, як знайти роботу під час війни Фото: Українським ІТ-спеціалістам розповіли, як знайти роботу під час війни
Автор: Світлана Мащенко

Українські IT-спеціалісти можуть знайти роботу під час війни, а компанії, які потребують таких фахівців, можуть набрати собі команду.

Про це розповіли в Міністерстві цифрової трансформації України.

"Сьогодні українська економіка як ніколи потребує підтримки. Щоб забезпечити її стабільність, українські ІТ-спеціалісти готові працювати та шукають нові можливості" - ідеться в повідомленні.

Так, Європейська асоціація програмної інженерії Ease створила платформу, яка поєднає іноземних партнерів з українським ІТ. Посилання на ресурс: https://work.it-ease.com/

Якщо ви маєте вільних фахівців або команду, переходьте за посиланням та подавайте резюме.

Якщо ви маєте проєкт і шукаєте команду чи фахівців для реалізації, переходьте за посиланням та заповнюйте заявку.

Якшо ви поодинокий спеціаліст, можна подати своє резюме за посиланням і знайти проект для реалізації.

Раніше ми писали, як українцям отримати соціальну допомогу під час війни.

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