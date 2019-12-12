Украинских водителей ждет приятный сюрприз: что будет с ценами на АЗС

В Украине снизились цены на бензин и дизтопливо, и хотя курс доллара опускается уже несколько месяцев, на АЗС до последнего упорно держали ценники. Антимонопольный комитет Украины рекомендовал крупнейшим розничным сетям по продаже топлива до 15 декабря снизить стоимость бензина из-за того, что средние цены крупного опта упали на 20%, а розничные цены - только на 5,5-6%.

В противном случае компаниям грозили санкции.

В итоге литр бензина А-95 на заправках подешевел на 12 копеек, а дизтоплива - на 11 копеек, при этом автогаз подорожал на 1 гривну.

Рекомендации АМКУ были даны компаниям "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РИТЕЙЛ" (ОККО), "УКРНАФТА" (UKRNAFTA), "АМИК Украина" (AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (SOCAR), "Укрпалетсистем" (UPG) и "ГЛУСКО Ритейл" (GLUSCO).

Антимонопольщики напомнили, что курс доллара к гривне (снизился почти на 12%) имеет значительное влияние на ценообразование, учитывая импортозависимость этих рынков, при этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка (работают под брендами WOG, OKKO и UKRNAFTA) остался практически неизменным.

Цены на АЗС в Украине (Иллюстративное фото: УНИАН)

По словам продавцов, цены на бензин можно было снижать и ранее, а не дожидаться заявления АМКУ, получив "гол в свои ворота". Как отметил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, украинцы видят укрепление гривны на табло обменников и понимают, что происходит, передают "Факты".

"Поэтому, конечно, была реакция общества, и она дошла до определенной точки кипения. В том числе из-за этого операторы начали снижать цены", - сказал он.

Эксперт прогнозирует дальнейшее снижение цен на заправках в ближайшее будущее на 1-1,5 грн.

В то же время он уточнил, что это касается только сетей, которые торгуют горючим по ценам выше среднего, у которых есть потенциал для снижения стоимости бензина до 2 гривен.

Но на АСЗ эконом-сегмента, которые занимают больше половины рынка - такого запаса для снижения цен нет.

Эксперт рассказал, что влияние курса доллара на стоимость топлива происходит в пропорции 1 к 0,8: 1 гривна в курсе доллара - это 80 копеек в цене литра.