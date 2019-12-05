АМКУ рекомендовал крупнейшим розничным сетям снизить цены на бензин

Фото: АЗС (УНИАН)

Рекомендации даны таким сетям, как WOG, ОККО и Укрнафта

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил рекомендации восьми розничным сетям об установлении цен при торговле высокооктановыми бензинами и дизельным топливом. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отмечается в сообщении, комитет провел анализ этих рынков и по результатам их функционирования в июне-ноябре установил следующие факты:

средние цены крупного опта на бензины марки А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%;

курс доллара к гривне, который имеет значительное влияние на ценообразование, учитывая импортозависимость этих рынков, снизился почти на 12%;

средние розничные цены на бензины марки А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%

"При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка (работают под брендами WOG, OKKO и UKRNAFTA) остался практически неизменным", - говорится в сообщении.

АМКУ одобрил такие обязательные для рассмотрения рекомендации компаниям:

принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы при условиях значительной конкуренции на рынке;

о результатах рассмотрения этих рекомендаций сообщить Антимонопольный комитет Украины в 10-дневный срок со дня их получения.

Рекомендации АМКУ даны следующим компаниям "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РИТЕЙЛ" (бренд ОККО), "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA), "АМИК Украина" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) и "ГЛУСКО Ритейл" (бренд GLUSCO).

Как писало РБК-Украина, в начале ноября в Раде анонсировалось заслушивание отчета главы АМКУ о выполнения возложенных на него обязанностей.

Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-ноябрь 2019 году на 13,2%. Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8% до 24,03 грн/доллар.