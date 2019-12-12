Українських водіїв чекає приємний сюрприз: що буде з цінами на АЗС

В Україні знизилися ціни на бензин і дизпаливо, і хоча курс долара падає вже кілька місяців, на АЗС до останнього вперто тримали цінники. Антимонопольний комітет України рекомендував найбільшим роздрібним мережам із продажу пального до 15 грудня знизити вартість бензину через те, що середні ціни великого опту впали на 20%, а роздрібні ціни - лише на 5,5-6%.

В іншому випадку компаніям загрожували санкції.

У результаті літр бензину А-95 на заправках подешевшав на 12 копійок, а дизпаливо - на 11 копійок, при цьому автогаз подорожчав на 1 гривню.

Рекомендації АМКУ були надані компаніям "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РІТЕЙЛ" (ОККО), "УКРНАФТА" (UKRNAFTA), "АМІК Україна" (AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (SOCAR), "Укрпалетсистем" (UPG) і "ГЛУСКО Рітейл" (GLUSCO).

Антимонопольники нагадали, що курс долара до гривні (знизився майже на 12%) має значний вплив на ціноутворення, враховуючи імпортозалежність цих ринків, при цьому рівень роздрібних цін на бензин марки А-95 і дизельне паливо на стаціонарних АЗС основних учасників ринку (працюють під брендом WOG, OKKO і UKRNAFTA) залишився практично незмінним.

Ціни на АЗС в Україні (Ілюстративне фото: УНІАН)

За словами продавців, ціни на бензин можна було знижувати і раніше, а не чекати заяви АМКУ, отримавши "гол у свої ворота". Як зазначив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, українці бачать зміцнення гривні на табло обмінників і розуміють, що відбувається, передають "Факти".

"Тому, звичайно, була реакція суспільства, і вона дійшла до певної точки кипіння. В тому числі через це оператори почали знижувати ціни", - сказав він.

Експерт прогнозує подальше зниження цін на заправках в найближче майбутнє на 1-1,5 грн.

У той же час він уточнив, що це стосується тільки мереж, які торгують пальним за цінами вище середнього, у яких є потенціал для зниження вартості бензину до 2 гривень.

Але на АСЗ економ-сегмента, які займають більше половини ринку - такого запасу для зниження цін немає.

Експерт розповів, що вплив курсу долара на вартість палива відбувається в пропорції 1 до 0,8: 1 гривня в курсі долара - це 80 копійок в ціні літра.