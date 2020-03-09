ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинских водителей ждет приятное поощрение: кого это коснется

STYLERАвто    09.03.2020 - 17:57
Украинских водителей ждет приятное поощрение: кого это коснется
За соблюдение ПДД украинских водителей ждет поощрение (РБК-Украина/Виталий Носач)

Водителей ждет вознаграждение за соблюдение ПДД

Украинских водителей будут поощрять за соблюдение Правил дорожного движения и безопасное вождение. Впервые в Украине был запущен сервис, который мотивирует водителей не нарушать закон. Систему штрафов никто не отменял, но мотивация в виде кэшбэка и скидки при покупке страхового полиса тоже должна дать существенный результат.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо скачать на смартфон приложение, которое будет оценивать насколько ответственным водителем вы являетесь. От этого и будет зависить размер скидки, передают "Факты".

Приложение называется "Безопасное вождение" и пока что оно доступно только владельцам продукции Apple. На сегодняшний день его уже установило более десяти тысяч водителей. А когда приложение запустят для Android, можно смело утверждать, что количество людей в скором времени значительно увеличится.

После установки приложения первая сумма кэшбека будет начислена водителю по окончанию первых десяти поездок, а также станет доступен рейтинг своего вождения.

"Приложение "Штрафы UA" работает с 2016 года. За этот период мы увидели, что уплата штрафа не уменьшает количество аварий. Изучая опыт различных стран, поняли, что эту проблему можно решить, если предоставить эффективный способ приучить себя к более ответственному управлению. Материальное вознаграждение работает лучше, чем штрафы. Но проблема не решится, если города не будут заинтересованы в формировании культуры сознательного вождения", - сообщает Денис Дмитров.

Напомним, что "евробляхерам" подготовили приятный сюрприз, эксперты рассказали каких изменений ожидать и кого они коснутся.

Так же мы писали, что в МВД рассказали, как снять машину с учета.

Дорожные камеры и жесткие штрафы: когда в Украине начнут рассылать "письма счастья" Украинских водителей будут записывать на видео и штрафовать за нарушение ПДД
Новости Украины ПДД
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь