Украинских водителей ждет приятное поощрение: кого это коснется

За соблюдение ПДД украинских водителей ждет поощрение (РБК-Украина/Виталий Носач)

Водителей ждет вознаграждение за соблюдение ПДД

Украинских водителей будут поощрять за соблюдение Правил дорожного движения и безопасное вождение. Впервые в Украине был запущен сервис, который мотивирует водителей не нарушать закон. Систему штрафов никто не отменял, но мотивация в виде кэшбэка и скидки при покупке страхового полиса тоже должна дать существенный результат.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо скачать на смартфон приложение, которое будет оценивать насколько ответственным водителем вы являетесь. От этого и будет зависить размер скидки, передают "Факты".

Приложение называется "Безопасное вождение" и пока что оно доступно только владельцам продукции Apple. На сегодняшний день его уже установило более десяти тысяч водителей. А когда приложение запустят для Android, можно смело утверждать, что количество людей в скором времени значительно увеличится.

После установки приложения первая сумма кэшбека будет начислена водителю по окончанию первых десяти поездок, а также станет доступен рейтинг своего вождения.

"Приложение "Штрафы UA" работает с 2016 года. За этот период мы увидели, что уплата штрафа не уменьшает количество аварий. Изучая опыт различных стран, поняли, что эту проблему можно решить, если предоставить эффективный способ приучить себя к более ответственному управлению. Материальное вознаграждение работает лучше, чем штрафы. Но проблема не решится, если города не будут заинтересованы в формировании культуры сознательного вождения", - сообщает Денис Дмитров.

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