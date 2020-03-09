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Українських водіїв чекає приємне заохочення: кого це торкнеться

STYLERАвто    09.03.2020 - 17:57
Українських водіїв чекає приємне заохочення: кого це торкнеться
За дотримання ПДР українських водіїв чекає заохочення (РБК-Україна/Віталій Носач)

Водіїв чекає винагорода за дотримання ПДР

Українських водіїв будуть заохочувати за дотримання Правил дорожнього руху і безпечне водіння. Вперше в Україні був запущений сервіс, який мотивує водіїв не порушувати закон. Систему штрафів ніхто не відміняв, але мотивація у вигляді кешбека та знижки при покупці страхового поліса теж повинна дати істотний результат.

Для того, щоб скористатися сервісом, необхідно завантажити на смартфон додаток, який буде оцінювати наскільки відповідальним водієм ви є. Від цього й буде залежати розмір знижки, передають "Факти".

Додаток називається "Безпечне водіння" і поки що він доступний тільки власникам продукції Apple. На сьогоднішній день його вже встановило більше десяти тисяч водіїв. А коли додаток запустять для Android, можна сміливо стверджувати, що кількість людей незабаром значно збільшиться.

Після установки додатка перша сума кешбека буде нарахована водієві по закінченню перших десяти поїздок, а також стане доступний рейтинг свого водіння.

"Додаток "Штрафи UA" працює з 2016 року. За цей період ми побачили, що сплата штрафу не зменшує кількість аварій. Вивчаючи досвід різних країн, зрозуміли, що цю проблему можна вирішити, якщо надати ефективний спосіб привчити себе до більш відповідального управління. Матеріальна винагорода працює краще, ніж штрафи. Але проблема не вирішиться, якщо міста не будуть зацікавлені у формуванні культури свідомого водіння", - повідомляє Денис Дмитров.

Нагадаємо, що "євробляхерам" підготували приємний сюрприз, експерти розповіли яких змін очікувати і кого вони торкнуться.

Так само ми писали, що у МВС розповіли, як зняти машину з обліку.

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