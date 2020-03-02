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Утилизация авто: в МВД рассказали, как снять машину с учета

STYLERЖизнь    02.03.2020 - 16:54
Утилизация авто: в МВД рассказали, как снять машину с учета
Утилизация авто (фото: pixabay.com)

МВД назвало процедуру снятия авто с учета для дальнейшей утилизации

Утилизация авто в Украине (выбраковка) необходима, когда автомобиль приходит в непригодное для эксплуатации состояние. Первым делом, что нужно сделать, так это снять машину с учета. Это можно сделать в любом территориальном сервисном центре Министерства внутренних дел.

В МВД также подчеркнули, что в отличие от других операций снятие с учета не требует физического присутствия самого автомобиля. Владельцу авто, или его представителю необходимо взять переделенный пакет документов и принести все это в центр предоставления административных услуг.

Документы, которые необходимы для снятия авто с учета

  • Заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ)
  • Документ, удостоверяющий личность;
  • Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц - нотариально удостоверенная доверенность)
  • Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
  • Свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт) (при наличии);
  • Номерные знаки (при наличии);
  • Для физических лиц: при отсутствии номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС - объяснение;
  • Для юридического лица: при отсутствии номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС - акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения владельца, заверенная в установленном порядке (для организаций с государственной формой собственности - согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом), приказ на назначение ответственного лица, акт на выбраковку;
  • При похищении номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС - постановление (справка) органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения номерных знаков (знака), свидетельства о регистрации ТС (технического паспорта), или постановление (справка) о возбуждении уголовного дела.

Вся процедура должна занять не более одного рабочего дня с момента обращения. Стоит отметить, что после выбраковки транспортного средства восстановления регистрации будет невозможно.

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