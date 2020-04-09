Для украинских водителей ввели новые запреты: за что будут штрафовать

В Украине на период карантина автомобилистам обновили правила и добавили запреты
Карантин в Украине из-за коронавируса с 6 апреля был ужесточен, а дата окончания ограничительных мер официально назначена на 24 апреля. Штрафы за нарушения правил составляют от 17 тысяч гривен, а в некоторых случаях - предусмотрена и уголовная ответственность.
Отметим, что автомобилистам в плане карантинных мер повезло больше, чем пешеходам - у них ограничений меньше. Впрочем, совсем без запретов водителей не оставили.
Так, в Украине ввели также и новые правила для владельцев машин, и штрафные санкции для них также "стартуют" с 17 тысяч, а заканчиваются на сумме в 34 тысячи гривен. Об этом рассказали в Кpопивницком местном Центpе по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, передает "Точка доступа".
Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко допустил полный запрет на передвижение частных автомобилей по дорогам столицы, если количество больных COVID-19 в городе значительного увеличится.