Для украинских водителей ввели новые запреты: за что будут штрафовать

Карантин в Украине из-за коронавируса с 6 апреля был ужесточен, а дата окончания ограничительных мер официально назначена на 24 апреля. Штрафы за нарушения правил составляют от 17 тысяч гривен, а в некоторых случаях - предусмотрена и уголовная ответственность.

Отметим, что автомобилистам в плане карантинных мер повезло больше, чем пешеходам - у них ограничений меньше. Впрочем, совсем без запретов водителей не оставили.

Так, в Украине ввели также и новые правила для владельцев машин, и штрафные санкции для них также "стартуют" с 17 тысяч, а заканчиваются на сумме в 34 тысячи гривен. Об этом рассказали в Кpопивницком местном Центpе по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, передает "Точка доступа".

Какие запреты появились для автомобилистов и за что будут штрафовать

Теперь нельзя ездить на авто на расстояние более 2 км от дома лицам, которым необходима самоизоляция (в возрасте от 60 лет и тем, кто имел контакт с больным COVID-19).

Запрещено находиться в салоне автомобиле более чем двум взрослым людям без детей до 14 лет.

Нельзя въезжать в населенные пункты, признанные очагом коронавируса.

Запрещено покупать б/у машины, которые невозможно должным образом зарегистрировать, хотя при этом можно оформить договор купли-продажи.

Нельзя находиться без маски или респиратора в общественных местах - в том числе и на парковках (в самой машине такого запрета нет).

Что можно делать водителям на период карантина

Разрешено ездить на своем авто по дорогам всей страны и выезжать за границу, но исключительно через открытые пункты пропуска

Можно устраивать перекусы и пить напитки у автомобильных заправочных станций

Разрешено перевозить пассажиров и детей до 14 лет

Можно покупать новые авто и регистрировать их, менять водительское удостоверение в электронной форме.

Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко допустил полный запрет на передвижение частных автомобилей по дорогам столицы, если количество больных COVID-19 в городе значительного увеличится.