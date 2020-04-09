Для українських водіїв ввели нові заборони: за що штрафуватимуть

В Україні на період карантину автомобілістам оновили правила і додали заборони
Карантин в Україні через коронавірус з 6 квітня був посилений, а дату закінчення обмежувальних заходів офіційно призначено на 24 квітня. Штрафи за порушення правил становлять від 17 тисяч гривень, а в деяких випадках - передбачена і кримінальна відповідальність.
Зазначимо, що автомобілістам в плані карантинних заходів пощастило більше, ніж пішоходам - у них менше обмежень. Втім, зовсім без заборон водіїв не залишили.
Так, в Україні запровадили також і нові правила для власників машин, і штрафні санкції для них також "стартують" від 17 тисяч, а закінчуються сумою в 34 тисячі гривень. Про це розповіли у Кропивницькому місцевому Центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, передає "Точка доступу".
Як повідомлялося раніше, мер Києва Віталій Кличко допустив повну заборону на пересування приватних автомобілів дорогами столиці, якщо кількість хворих COVID-19 у місті значного збільшиться.