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Чтобы не было инфекционного взрыва: Кличко предупредил о запрете ездить на авто в Киеве

STYLERЖизнь    04.04.2020 - 21:15
Чтобы не было инфекционного взрыва: Кличко предупредил о запрете ездить на авто в Киеве
В Киеве могут запретить передвижение на авто (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Киеве могут ввести полный запрет на передвижение на автомобилях из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Карантин в Киеве из-за коронавируса действует до 24 апреля, а ограничительные меры в столице приняли одними из первых в Украине. По состоянию на сегодня в Киеве больше всего зараженных - уже зарегистрировано 195 пациентов с COVID-19, а в трех случаях болезнь привела к летальному исходу.

Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что введение жестких запретов на период карантина в городе были правильным шагом, но не исключил, что ограничения могут усилить еще больше.

В частности, глава КГГА допустил полный запрет на передвижение частных автомобилей по дорогам столицы. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

Кличко уточнил, что такой сценарий возможен в случае значительного - кратного - увеличения числа зараженных. При таких обстоятельствах, чтобы не было инфекционного взрыва с тысячами или десятками тысяч больных COVID-19, "мы однозначно будем принимать более жесткие правила".

"И может быть вообще прекращено передвижение по улицах нашего города для частного транспорта", - сказал мэр.

При этом он отметил, то нужно надеется на хорошее развитие событий, но также рассчитывать и на плохой, от которого сейчас страдают США, Италия и Испания.

"И не делать те ошибки, которые были сделаны другими городами и муниципалитетами", - добавил Кличко.

Видео: Кличко рассказал про возможный запрет передвигаться на авто в Киеве на карантине

Напомним, что с 6 апреля в Украине ужесточают карантин, и в Кабмине подробно разъяснили новые правила и запреты.

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