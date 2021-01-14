Украинских водителей просят изменить стиль езды из-за непогоды

Украинских водителей призвали в связи со сложными погодными условиями и обильными снегопадами поменять стиль вождения, чтобы минимизировать риски аварий или "заносов".

Следует каждый раз перед выездом проверять состояние машины и то, как транспорт будет вести себя на заснеженной дороге. Об этом рассказал инструктор по безопасному вождению Андрей Федосеев в эфире канала "Украина 24".

"Когда выпадает снег, нужно изменить стиль своего вождения. И, думаю, что все уже поставили зимнюю "резину". Если вы поставили машину вечером, было сухо, утром встали - лежит снег, надо проверить, как себя ведет автомобиль на этой дороге. Выезжаете, разогнались слегка, посмотрели, если нет никого на дороге, притормозили - и понимаете, какая ситуация на дороге, с какой скоростью нужно ехать. Конечно же, перед этим нужно проверить машину, чтобы были накачаны колеса, очищены стекла от снега или льда", - советует автоэксперт.

Специалист также рекомендует автомобилистам увеличить дистанцию во время дорожного движения.

"Если летом мы рекомендуем водителям держать дистанцию между машинами в 4 секунды, зимой надо ее увеличивать до 6 секунд. Как это сделать? Надо заметить объект, мимо которого проезжает машина перед вами, и посчитать секунды до момента, когда вы поравняетесь с этим объектом", - сказал Федосеев.

Также инструктор дал советы пешеходам и указал на важность ношения одежды со светоотражающими элементами, так как темнеет зимой быстро, а тормозной путь у авто в эту пору года, как правило, значительно увеличивается.

"Следует стараться переходить дорогу в хорошо освещенном месте, на пешеходном переходе. Обязательно остановиться, перед тем как переходить дорогу. Часто пешеходы не останавливаются, с тротуара сразу заходят на переход, это очень опасно в зимних условиях, тормозной путь у автомобиля становится намного больше. В сумерках или рано утром пешеходов плохо видно, поэтому желательно носить светоотражающие элементы на одежде", - рассказал эксперт.

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