Водителей в Украине предупредила о мошенниках: похищают данные и все деньги

Мошенники создали фейковый сайт

На этот раз в сети появился клон официального онлайн-магазина WOG. Чтобы вызвать доверие у пользователей, аферисты добавили на сайт ссылку на официальный сайт сети АЗК WOG и Центр поддержки клиентов.

В частности, через такой ресурс мошенники воруют деньги и персональные данные клиентов.

Украинцев призвали покупать талоны и карточки для топлива только через официальные сайты.

"Обращаем внимание и в очередной раз призываем покупать талоны и карточки для топлива исключительно через официальные представительства WOG, контакты которых есть на официальном сайте wog.ua. Ни в коем случае не надо обращаться к сторонним компаниям и не покупать с рук", - говорится в сообщении.

Украинцев предупредили о мошенниках (wog.ua)

Также в пресс-службе отметили, что WOG не продает талоны для топлива и карты через сторонние сайты, Telegram-каналы, группы в Viber, страницы в TikTok и другие социальные сети.

К тому же граждан призвали оставлять жалобы на публикации в соцсетях, в которых продают талоны на топливо.

"Мы не ведем коммуникацию в Telegram-каналах по продаже талонов для топлива, поэтому будем благодарны за твою активную позицию, и размещение жалоб на подобные публикации - не позволяй мошенникам вводить себя в заблуждение", - добавили в компании.