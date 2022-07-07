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Водіїв в Україні попередила про шахраїв: викрадають дані та усі гроші

Українських водіїв попердили про шахраїв (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні під час бензинової кризи шахраї вигадали багато схем та обманювали людей. Тепер компанія WOG попередила водіїв про новий обман.

У пресслужбі повідомили, чого потрібно остерігатися.

Шахраї створили фейковий сайт

Цього разу у мережі з'явився клон офіційного онлайн-магазину WOG. Щоб викликати довіру у користувачів, аферисти додали на сайт посилання на офіційний сайт мережі АЗК WOG та Центр підтримки клієнтів.

Зокрема, через такий ресурс шахраї крадуть гроші та персональні дані клієнтів.

Українців закликали купувати талони і картки для пального лише через офіційні сайти.

"Звертаємо увагу і вкотре закликаємо купувати талони і картки для пального виключно через офіційні представництва WOG, контакти яких є на офіційному сайті wog.ua. У жодному разі не треба звертатись до сторонніх компаній та не купувати з рук", - йдеться у повідомленні.

Українців попередили про шахраїв (wog.ua)

Також у пресслужбі зазначили, що WOG не продає талони для пального і картки через сторонні сайти, Telegram-канали, групи у Viber, сторінки в TikTok та інші соціальні мережі.

До того ж громадян закликали залишати скарги на публікації у соцмережах, у яких продають талони на пальне.

"Ми не ведемо комунікацію у Telegram-каналах щодо продажу талонів для пального, тому будемо вдячні за твою активну позицію, та розміщення скарг на подібні публікації - не дозволяй шахраям вводити себе в оману", - додали у компанії.

Раніше ми повідомляли, що в Україні шахраї придумали нову аферу з бензином.

Також ми писали, що шахраї через BlaBlaCar крадуть гроші українців.

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