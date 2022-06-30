ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мошенники через BlaBlaCar воруют деньги украинцев: детали новой схемы

Новина українською →
Четверг 30 июня 2022 12:42
Мошенники через BlaBlaCar воруют деньги украинцев: детали новой схемы Мошенники через БлаБлаКар и Босфор воруют деньги украинцев (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мошенники внедрились на сайт для перевозок BlaBlaCar и продают несуществующие билеты на автобусы. При покупке такого билета клиенты передают данные своих банковских карт аферистам.

Как работает такая схема, описал на своей странице в Facebook Руслан Горовой.

По словам Горового, мошенник публикует на BlaBlaCar поездку со средней или меньшей ценой в удобное время и с удобными условиями. Когда клиент бронирует эту поездку, аферист выводит его за пределы сайта - в другой мессенджер (Telegram, Viber) и говорит, что "там удобнее и я все объясню".

Далее следует звонок или переписка, в ходе которого клиент уверен, что общается с представителями перевозчика Босфор. Клиенту предлагают просто купить билет и ссылаются, что время сейчас сложное и компания работает с платформой для перевозок. Купить билет можно по ссылке.

Мошенники через BlaBlaCar воруют деньги украинцев: детали новой схемыА потом аферисты дают ссылку на фишинговый сайт, который очень похож на оригинальный. Обычно клиенты на обращают внимания на нюансы и быстро оплачивают билет, так как нужно ехать. И отдает мошенникам все пароли от банковской карты.

Мошенники через BlaBlaCar воруют деньги украинцев: детали новой схемыНо и это еще не все. Деньги списываются, но сайт выдает ошибку оплаты. Мошенник объясняют, что это сбой сервера - мол, он находится в Днепре, там обстрелы, может быть глюк. И предлагает заполнить форму для возврата денег - по ссылке. А поездку оплатите уже при посадке.

Форма выглядит как сайт ПриватБанка, но и это фишинговый сайт. При заполнении формы клиентом, мошенники получают доступ ко всем картам.

Мошенники через BlaBlaCar воруют деньги украинцев: детали новой схемыТакже Горовой разместил несколько телефонных номеров мошенников, а в комментариях пользователи указали, что фотография и имена на BlaBlaCar постоянно меняются.

Отличительная черта сейчас - цена за поездку ниже намного всех предложенных и привязка к Босфору.

Кстати, ранее мы писали, что делать, если вы стали жертвой мошенников.

А еще рассказывали о том, как понять, что сайт безопасен и на какие нюансы нужно обратить внимание.

Читайте РБК-Украина в Google News
BlaBlaCar Busfor Босфор Схемы мошенников
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь