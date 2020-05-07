Для украинских водителей отменили штрафные баллы за нарушения ПДД: подробности

В Украине за нарушение ПДД, зафиксированное камерами видеофиксации в автоматическом режиме, теперь не будут применять к водителям админвзыскание в виде штрафных баллов. Соответствующий законопроект 7 мая подписал президент Владимир Зеленский, а сам документ Верховная Рада приняла 24 апреля.

Теперь за все нарушения на дорогах водителям придется платить только деньгами.

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) Украины механизм применения штрафных баллов появился 5 лет назад, однако практически не реализовывался. Для того, чтобы запустить работу бальной системы, требовалось ввести автофиксацию нарушений правил дорожного движения.

Штрафные баллы должны были стимулировать водителей быть более внимательными за рулем, так как последующие нарушения могут "накапливать" им баллы, что со временем могло вылиться в более строгое и суровое наказание.

Так, в нашей стране предполагалось выдавать водителю "авансом" в начале года 150 баллов, а за каждое нарушение - списывать определенное количество очков.

Сейчас же из КоАП убирают:

пункт 2 части первой статьи 24 (виды административных взысканий);

часть вторую статьи 27 (штраф), согласно которой штраф за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может быть наложен на гражданина после использования им баллов, предусмотренных статьей 27-1 настоящего Кодекса;

статью 27 (Штрафные баллы)

в абзаце втором части первой и второй статьи 122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) исключаются слова "или 50 штрафных баллов".

Ранее мы писали о том, что в Украине намерены вернуть обязательный техосмотр транспортного средства (ТС). Внеплановый техосмотр может быть назначен после ДТП, в случае перерегистрации или переоборудования ТС. Также планируется введение придорожного техосмотра.