Для українських водіїв скасували штрафні бали за порушення ПДР: подробиці

В Україні за порушення ПДР, зафіксоване камерами відеофіксації в автоматичному режимі, тепер не будуть застосовувати до водіїв адмінстягнення у вигляді штрафних балів. Відповідний законопроект 7 травня підписав президент Володимир Зеленський, а сам документ Верховна Рада схвалила 24 квітня.

Тепер за все порушення на дорогах водіям доведеться платити тільки грошима.

В Кодексі про адміністративні правопорушення (КУпАП) України механізм застосування штрафних балів з'явився 5 років тому, проте практично не реалізовувався. Для того, щоб запустити роботу бальної системи, потрібно біло запровадити автофіксацію порушень правил дорожнього руху.

Штрафні бали мали стимулювати водіїв бути більш уважними за кермом, бо наступні порушення можуть "накопичувати" їм бали, що з часом могло вилитися у більш суворе покарання.

Так, в нашій країні передбачалося видавати водієві "авансом" на початку року 150 балів, а за кожне порушення - списувати певну кількість очок.

Зараз же з КУпАП прибирають:

пункт 2 частини першої статті 24 (види адміністративних стягнень);

частину другу статті 27 (штраф), згідно з якою штраф за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено на громадянина після використання ним балів, передбачених статтею 27-1 цього кодексу;

статтю 27 (Штрафні бали)

в абзаці другому частин першої та другої статті 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) виключаються слова і цифри "або 50 штрафних балів".

Раніше ми писали про те, що в Україні мають намір повернути обов'язковий техогляд транспортного засобу (ТЗ). Позаплановий техогляд може бути призначений після ДТП, у разі перереєстрації чи переобладнання ТЗ. Також планується введення придорожнього техогляду.