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Зеленский подписал закон об отмене админвзыскания в виде штрафных баллов

Новости » Политика     07.05.2020 - 13:47
Зеленский подписал закон об отмене админвзыскания в виде штрафных баллов
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Из Кодекса об административных правонарушениях исключили соответствующую норму

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2809 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Зеленский подписал закон об отмене админвзыскания в виде штрафных баллов

Документом предусматривается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях нормы по поводу действия административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

В частности, предлагается исключить из КоАП такие нормы:

  • пункт 21 части первой статьи 24 (виды административных взысканий);
  • часть вторую статьи 27 (штраф), согласно которой штраф за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может быть наложен на гражданина после использования им баллов, предусмотренных статьей 27-1 настоящего Кодекса;
  • статью 271 (Штрафные баллы)
  • в абзаце втором части первой и второй статьи 122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) исключаются слова "или 50 штрафных баллов".

Напомним, Верховная рада Украины поддержала законопроект №2809, за проект проголосовали 302 парламентария.

Как писало РБК-Украина, 6 мая Зеленский подписал законопроект Кабинета министров №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".

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