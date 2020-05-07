Зеленский подписал закон об отмене админвзыскания в виде штрафных баллов

Из Кодекса об административных правонарушениях исключили соответствующую норму
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2809 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.
Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.
Документом предусматривается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях нормы по поводу действия административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.
В частности, предлагается исключить из КоАП такие нормы:
Напомним, Верховная рада Украины поддержала законопроект №2809, за проект проголосовали 302 парламентария.
Как писало РБК-Украина, 6 мая Зеленский подписал законопроект Кабинета министров №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".