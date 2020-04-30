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Штрафы за превышение скорости: когда начнут приходить "письма счастья"

STYLERЖизнь    30.04.2020 - 15:13
Штрафы за превышение скорости: когда начнут приходить "письма счастья"
Штрафы за нарушение ПДД (коллаж РБК-Украина)

Нарушители ПДД начнут получать письма о штрафах с мая 2020 года

Штрафы за превышение скорости на дорогах украинские водители начнут получать в письмах уже с мая 2020 года. Патрульные уже давно предупреждали водителей, но от этого злостных нарушителей на дорогах меньше не стало. Отметим, что минимальный штраф за нарушение ПДД 255 гривен. За день водители авто более 60 тысяч раз превышают допустимую скорость.

Первый заместитель руководителя патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщает, что в начале нарушение фиксирует камера на дороге, потом информация поступает в центр обработки данных.

"Если инспектор подтверждает, что все обработано верно, такое постановление автоматически направляется адресату", – сказал Белошицкий.

Штрафовать будут владельца машины. Если транспортом пользуется еще кто-то, то тогда штрафы поступят нарушителю. Но для этого автовладелец в интернет-кабинете водителя должен указать, кому передал доверенность на машину.

По словам юриста Богдана Кушнира, обжаловать "письмо счастья" в суде будет трудно.

"Они прописали все варианты, которые возможны, для того, чтобы привлечь владельца транспортного средства. Если этот транспорт закрепленный за юридическим лицом, то будет нести ответственность лицо, которое в этой фирме, за которой закреплен этот автомобиль, или непосредственно сам руководитель этого юридического лица", – рассказал правозащитник.

Кстати, владельцы "евроблях" тоже будут отвечать по закону. Штраф будет касаться того, кто привез и растаможил машину.

Даже если владелец давно продал свою "евробляху", письма все равно будут приходить.

"Например, 5 лет назад на определенного человека было ввезено транспортное средство на иностранной регистрации. Это транспортное средство уже 10 раз было продано по техпаспорту и на нем катается неизвестное нам лицо. Конечно, в таком случае ответственность будет нести и лицо, которое завезло", – добавил юрист.

Как мы ранее писали, за вылазку на шашлыки будут штрафовать на 17 тысяч гривен.

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