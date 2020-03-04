Украинских водителей будут записывать на видео и штрафовать за нарушение ПДД

Нарушения ПДД в Украине теперь будут фиксироваться на камеры. Запуск системы видеофиксации состоится уже в ближайшие дни. Об этом заявил Министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, законодательные и подзаконные акты уже готовы. И в данное время проводятся последние технические тесты. При этом первые 45 дней система будет работать в режиме предупреждения, после чего начнет выписывать штрафы.

Со временем количество таких камер будет увеличиться по всей стране. Аваков считает, что это единственное решение для сокращения количества гибели людей на дорогах.

Аваков подчеркнул, что в стране наблюдается ужасающая статистика по смертельным авариям. Каждую неделю в ДТП погибают от 38 до 50 человек. В 2019 году на украинских дорогах погибло 3 454 человека.

"Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить - нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля", - подчеркнул Министр внутренних дел.

Напомним, что в Украине намерены вернуть обязательный техосмотр транспортного средства (ТС). Внеплановый техосмотр может быть назначен после ДТП, в случае перерегистрации или переоборудования ТС. Также планируется введение придорожного техосмотра.