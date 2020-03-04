Українських водіїв будуть записувати на відео і штрафувати за порушення ПДР

Порушення ПДР в Україні будуть фіксуватися на камери. Запуск системи відеофіксації відбудеться вже в найближчі дні. Про це заявив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, законодавчі і підзаконні акти вже готові. І в даний час проводяться останні технічні тести. При цьому перші 45 днів система буде працювати в режимі попередження, після чого почне виписувати штрафи.

З часом кількість таких камер буде збільшитися по всій країні. Аваков вважає, що це єдине рішення для скорочення кількості загибелі людей на дорогах.

Аваков підкреслив, що в країні спостерігається жахлива статистика по смертельних аварій. Щотижня в ДТП гинуть від 38 до 50 осіб. У 2019 році на українських дорогах загинуло 3 454 людини.

"Тільки силами патрульних поліцейських цю проблему не вирішити, потрібна воля суспільства та впровадження дієвих механізмів контролю", - підкреслив Міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, що в Україні мають намір повернути обов'язковий техогляд транспортного засобу (ТЗ). Позаплановий техогляд може бути призначений після ДТП, у разі перереєстрації чи переобладнання ТЗ. Також планується введення придорожнього техогляду.