"Голос" Евровидения высказался об увольнении и "поездке" к Лукашенко: детали скандала
После того, как председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Зураб Аласания заявил, что постоянный комментатор, "голос" украинского Евровидения Тимур Мирошниченко, уволился из "Суспільного" ради поездки на "Славянский базар в Витебске", разгорелся громкий скандал. Телеведущий опроверг эту информацию, устроив перепалку с Аласанией прямо в соцсетях.
После заявления главы НСТУ Мирошниченко написал в Facebook, что на "Славянский базар" он не едет, а с "Суспільного" не увольнялся, а перешел на работу "по совместительству".
В чем суть скандала с "поездкой" Мирошниченко в Беларусь
"Тимур Мирошниченко точно не поведет и не будет комментировать Евровидение на "Суспільном" - он написал заявление на увольнение по своему желанию. Думаю, именно потому, что принял предложение "Базара" и понимал, что реакция компании будет отрицательной. Но это мои догадки - факт в том, что заявление подписано", - заявил Аласания 30 марта, когда и было его написано.
Дело в том, что "Славянский базар" финансируется из бюджета Союзного государства Беларуси и России и проходит под патронатом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
После последних событий в Беларуси, связанных с жестокими репрессиями, запугиванием мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов" фальсификации выборов подобное решение Мирошниченко выглядело бы довольно странно. Ведь Украина, как и страны ЕС не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
Что ответил "голос" Евровидения
В этот же день Тимур Мирошниченко опроверг информацию от Аласании, написав, что не едет на "Славянский базар". Телеведущий заявил, что продолжает комментировать "Евровидение".
"Славянский базар. Я более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Все эти годы это была история про музыку. Вплоть до этого года, когда ситуация в Беларуси напряглись настолько, что вряд песенный фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам", - написал Мирошниченко.
Он подтвердил, что с 31 марта действительно больше не сотрудник "Суспільного". Заявление он написал еще две недели назад, чтобы снова оформиться на телеканал, но уже по совместительству.
"По факту много лет я был сотрудником этой компании лишь дважды в год - в мае, когда комментирую песенный конкурс Евровидение, и ноябре, когда комментирую детский конкурс. Поэтому мы решили, что на основное место работы это не тянет, для комментирования хватит и совместительства. Я продолжаю быть голосом конкурса и для Суспільного, и для миллионов украинцев", - заявил ведущий.
Аласания и Мирошниченко продолжили перепалку
Но на этом обсуждение не закончилось, так как в комментарии к посту Тимура вклинился Аласания. Председатель НСТУ заявил, что Мирошниченко по-прежнему заявлен в программе "Базара" в Минске.
"Тимур, ты заявлен в программе этого события в Минске. И ты не нашел возможности/необходимости объяснить свое заявление об увольнении. Несчастливое совпадение событий во времени? Возможно", - написал Аласания.
Он добавил, что рад тому, что Мирошниченко отказался от участия в "Славянском базаре".
"Я рад твоему решению отказаться от участия в событиях в Минске. Но увольняться тебя никто не заставлял, это твое решение, которое я уважаю", - добавил председатель НСТУ.
Тимур ответил, что Зурабу, как руководителю компании, должно быть известно, что он не увольняется, а продолжает работать, но по совместительству. В результате они решили прекратить раздувать скандал и поговорить при встрече.
Напомним, что Тимур Мирошниченко был ведущим "Евровидение-2017", которое проходило в Киеве. На канале "Украина" он ведет "Зоряний шлях", а также из года в год комментирует взрослое и детское Евровидение.
Ранее стало известно, под каким номером выступит Украина на конкурсе Евровидение 2021, которое пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая.