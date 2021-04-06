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Организаторы Славянского базара подставили украинского ведущего: подробности скандала

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 07:27
Организаторы Славянского базара подставили украинского ведущего: подробности скандала Фото: Андрей Доманский (instagram.com/inter_tv_channel)
Автор: Роман Мирончук

Украинский ведущий Андрей Доманский оказался в центре скандала из-за организаторов Славянского базара, которые объявили, что он будет вести музыкальный фестиваль, хотя сам ведущий своего согласия не дал.

Доманский объяснил неловкую ситуацию, в которую попал, на своей странице в Instagram.

Ведущий отметил, что ему пришлось отключить комментарии из-за негатива в соцсетях. Он заявил, что его кандидатуру организаторы действительно рассматривали, но своего согласия вести мероприятие он не давал.

"Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны нет, и не будет. Спасибо за понимание, всем мир", - написал Доманский.

При этом на сайте организаторов фестиваля указана афиша, в которой говорится, что одним из ведущих будет Андрей Доманский из Украины.

Организаторы Славянского базара подставили украинского ведущего: подробности скандала

Скриншот

Отметим, что жители Беларуси призывают артистов не принимать участие в белорусских фестивалях и других мероприятиях. Таким образом они хотят выразить свой протест против режима непризнанного президента Александра Лукашенко.

Напомним, в Киеве произошел скандал со спецпропусками из-за того, что медики не смогли попасть в метро.

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