Организаторы Славянского базара подставили украинского ведущего: подробности скандала
Украинский ведущий Андрей Доманский оказался в центре скандала из-за организаторов Славянского базара, которые объявили, что он будет вести музыкальный фестиваль, хотя сам ведущий своего согласия не дал.
Доманский объяснил неловкую ситуацию, в которую попал, на своей странице в Instagram.
Ведущий отметил, что ему пришлось отключить комментарии из-за негатива в соцсетях. Он заявил, что его кандидатуру организаторы действительно рассматривали, но своего согласия вести мероприятие он не давал.
"Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны нет, и не будет. Спасибо за понимание, всем мир", - написал Доманский.
При этом на сайте организаторов фестиваля указана афиша, в которой говорится, что одним из ведущих будет Андрей Доманский из Украины.
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