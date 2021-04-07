Українських ведучих силою тягнуть на "Слов'янський базар": результат - звільнення, хейт і скандали

Українських ведучих продовжують оголошувати представниками від нашої країни на ювілейному "Слов'янському базарі", який у 30-й раз пройде у Вітебську 15 липня 2021 року. Причому кожна така заява супроводжується скандалом і негативно відбивається на репутації українських представників розважальних мас-медіа. "Під роздачу" вже потрапили Тимур Мірошниченко , Андрій Доманський і тепер черга дійшла до Оксани Антонюк, режисера-постановника ансамблю пісні і танцю ЗСУ.

У чому суть скандалу, і чому дехто з ведучих звільняється з українського телебачення - читайте нижче в матеріалі

Все почалося з голосу "Євробачення" Тимура Мірошниченка

В кінці березня голова правління Національної громадської телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія заявив, що постійний коментатор дитячого та дорослого "Євробачення", телеведучий Тимур Мірошниченко звільнився з "Суспільного", щоб поїхати на "Слов'янський базар".

Тимур зіткнувся з хейтом у свій бік і поспішив заявити, що до Лукашенка в гості він не збирається, а співпрацю з "Суспільним" не закінчив, а вирішив перейти на сумісництво, позаяк з'являється там двічі на рік - щоб коментувати доросле та дитяче "Євробачення".

Зураб і Тимошенко продовжили суперечку в соцмережах, при цьому глава НСТУ звинувачував телеведучого, що його ім'я значиться серед ведучих "базару".

Нещодавно ж стало відомо, що Мірошниченко звільнився і з каналу "Україна", де він довгий час вів "Зірковий шлях". Про це повідомили на Instagram-сторінці телепрограми.

Скрін: Тимур Мірошниченко пішов з каналу "Україна" (instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Але зробив він це для нового витку своєї кар'єри - Тимур став одним з ведучих нового шоу на "1+1" - "Твій день", повідомивши про це в Instagram-блозі. Компанію йому складуть Руслана Писанка, Влад Яма, Володимир Рабчун і Стася Ровінська.

Фото: Мірошниченко став ведучим на 1+1 (tsn.ua)

Нагадаємо, що Тимур Мірошниченко був ведучим "Євробачення-2017", яке проходило в Києві. На каналі "Україна" він вів "Зірковий шлях", а також з року в рік коментував доросле і дитяче Євробачення.

Андрія Доманського "Слов'янський базар" теж підставив

Андрія Доманського організатори "базару" також поспішили заявити ведучим, після чого його соцмережі почали завалювати повідомленнями, що містять хейт і навіть погрози.

Доманський не витримав і прямо звернувся до "шановних білорусів".

"Шановні білоруси! Я не їду на слов'янський базар! Змушений був закрити коментарі через величезний потій як адекватних, так і агресивних повідомлень. Хочу окремо подякувати людям, які, попри емоції, висловлювали свою точку зору в шанобливій формі", - написав Доманський в Instagram.

Він додав, що його кандидатуру дійсно розглядали, але згоди не давав і не дасть. При цьому участь Доманського була зазначена в афіші "Слов'янського базару".

Скрін: Андрій Доманський спростував участь у "Слов'янському базарі" (instagram.com/andreydomanskyi)

Ведучою зробили Оксану Антонюк, але про це вона дізналася зі ЗМІ

Оксана Антонюк, режисер-постановник ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, дізналася про те, що їде на "Слов'янський базар" від журналістів, які попросили прокоментувати її участь.

Вона була дуже здивована і сказала, що не отримувала запрошення від фестивалю, і припустила, що її назвали, тому що організаторам "потрібно було заявити когось від України".

Вона і справді не раз брала участь у фестивалі, зокрема була співведучою того року.

"Я не знаю, що буде сьогодні ввечері, не те, що буде через півроку. Все залежить від обставин, в тому числі від стану здоров'я. З огляду на події, що відбуваються в нашій країні і в Білорусі, враховуючи політичну ситуацію, я намагаюся нічого не говорити і не планувати", - сказала Оксана Антонюк в коментарі "Детектор медіа".

Фото: Оксана Антонюк - праворуч (detector.media)

Антонюк додала, що поки не знає, чи буде у фестивалі "день України", і яка буде політична ситуація. При цьому свою участь вона не підтвердила, але і не спростувала, уточнивши при цьому, що не є військовою.

"Останні двадцять років я брала участь - але зараз треба дивитися, яка буде ситуація і в нашій країні, і в Білорусі, яку я люблю, люблю її народ", - заявила Антонюк.

Для довідки: Оксана Антонюк - заслужена артистка України, ведуча, сценарист і поетеса, пише пісні, працює в Ансамблі пісні і танцю Збройних Сил України.

У чому суть скандалу з "поїздкою" українців в Білорусь

Річ у тому, що "Слов'янський базар у Вітебську" фінансується з бюджету Союзної держави Білорусі і Росії і проходить під патронатом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Після останніх подій у Білорусі, пов'язаних з жорстокими репресіями, залякуванням мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів, альсифікації виборів рішення наших ведучих взяти участь у фестивалі виглядало б досить дивно. Адже Україна, як і країни ЄС не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі.