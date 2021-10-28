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Украинских строителей зовут в Израиль на работу: в посольстве раскрыли детали

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Четверг 28 октября 2021 19:07
Украинских строителей зовут в Израиль на работу: в посольстве раскрыли детали Коллаж РБК-Украина: украинские строители смогут трудоустроиться в Израиле
Автор: Владимир Костырин

В Израиле решили увеличить количество рабочих специалистов строительной сферы из Украины, и анонсирована процедура тестирования и отбора заявителей, которая пройдет в Киеве.

Об этом 28 октября сообщили в Посольстве Украины в Израиле на странице в Facebook.

В ведомстве проинформировали о встрече украинского посла Евгения Корнийчука с председателем Федерации работников строительной и деревообрабатывающей промышленности Израиля Ицхаком Мойалем, во время которой обсудили обеспечение прав и соцзащиты украинцев, имеющих право на трудоустройство в Израиле в соответствии с Имплементационным протоколом (строительная отрасль), а также привлечение дополнительных специалистов.

Сейчас в Израиле работают около 1250 украинских строителей (данные за октябрь).

"В настоящее время правительством государства Израиль принято решение о дополнительном привлечении до 2000 специалистов из Украины", - передали в посольстве.

Желающие отправиться в Израиль на легальную работу могут подать заявки, после чего будет проверка с отбором.

Так, 8-11 ноября в Киеве при непосредственном участии израильских экзаменаторов на базе Государственного учебного заведения "Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства" (улица Болсуновская, 31/37) состоится процедура тестирования и отбора заявителей.

В ведомстве добавили, что для уточнения всех деталей можно звонить по таким телефонам: 093-202 55 88, 097-20255 88.

Ранее сообщалось, что Украина может расширить ЗСТ с Израилем на сферу услуг.

Добавим также, недавно посол Израиля рассказал, как можно решить проблему большого количества нелегальных рабочих.

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