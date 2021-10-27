ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Поток "нелегалов" в Израиль: посол объяснил, как можно решить проблему

Новина українською →
Иерусалим, Среда 27 октября 2021 13:57
Поток "нелегалов" в Израиль: посол объяснил, как можно решить проблему Фото: посол Государства Израиль Михаил Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Посол Государства Израиль Михаил Бродский рассказал, как можна решить проблему большого количества нелегальных рабочих. Было предложение, чтобы представитель украинских пограничных сил находился в Израиле.

Об этом посол рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, украинский представитель помогал бы израильским пограничникам определять, кто едет нелегально, а кто нет. Украина и Израиль также планируют расширить сотрудничество в обмене информацией, что поможет тоже предотвратить такие случаи.

"И третий момент - это расширение возможности легально работать в Израиле. У нас существует соглашение о строительных рабочих, которые из Украины приезжают в Израиль. Мы готовы это соглашение расширить. Если сегодня ежегодно приезжает несколько сотен таких рабочих, и мы готовы увеличить это число", - заявил посол.

Также страны обсуждают возможность распространить это соглашение и на другие сферы. В том числе на сферу социально-реабилитационной помощи.

"Кстати, когда приезжал сюда наш президент, с ним приехал и министр Зеэв Элькин, который отвечает за сферу строительства", - cообщил посол.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Михаил Бродский
NEWS
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг