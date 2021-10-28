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Українських будівельників кличуть до Ізраїлю на роботу: у посольстві розкрили деталі

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Четвер 28 жовтня 2021 19:07
Українських будівельників кличуть до Ізраїлю на роботу: у посольстві розкрили деталі Колаж РБК-Україна: українські будівельники зможуть працевлаштуватися в Ізраїлі
Автор: Володимир Костирін

В Ізраїлі вирішили збільшити кількість робочих фахівців будівельної сфери з України, і анонсована процедура тестування і відбору заявників, яка пройде в Києві.

Про це 28 жовтня повідомили в Посольстві України в Ізраїлі на сторінці в Facebook.

У відомстві поінформували про зустріч українського посла Євгена Корнійчука з головою Федерації працівників будівельної та деревообробної промисловості Ізраїлю Іцхаком Мойалем, під час якої обговорили забезпечення прав і соцзахисту українців, які мають право на працевлаштування в Ізраїлі відповідно до Імплементаційного протоколу (будівельна галузь), а також залучення додаткових фахівців.

Зараз в Ізраїлі працюють близько 1250 українських будівельників (дані за жовтень).

"Наразі урядом держави Ізраїль прийнято рішення про додаткове залучення до 2000 фахівців з України", - передали в посольстві.

Бажаючі відправитися в Ізраїль на легальну роботу можуть подати заявки, після чого буде перевірка з відбором.

Так, 8-11 листопада в Києві за безпосередньої участі ізраїльських екзаменаторів на базі Державного навчального закладу "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" (вулиця Болсуновська, 31/37) відбудеться процедура тестування та відбору заявників.

У відомстві додали, що для уточнення всіх деталей можна телефонувати за такими номерами: 093-202 55 88, 097-20255 88.

Раніше повідомлялося, що Україна може розширити ЗВТ з Ізраїлем на сферу послуг.

Додамо також, нещодавно посол Ізраїлю розповів, як можна розв'язати проблему великої кількості нелегальних робітників.

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