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Украина может расширить ЗСТ с Израилем на сферу услуг. Переговоры начнутся в 2022

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Киев, Среда 27 октября 2021 13:59
Украина может расширить ЗСТ с Израилем на сферу услуг. Переговоры начнутся в 2022 Фото: посол Израиля в Украине Михаил Бродский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Украина и Израиль в следующем году начнут переговоры о расширении Зоны свободной торговли между странами. Речь идет о том, чтобы в нее вошла сфера услуг.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил новый посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

"В следующем году мы начнем переговоры о еще одном соглашении - о ЗСТ, которая будет касаться услуг. Об этом была достигнута договоренность во время визита нашего президента в Украину", - отметил он.

По его словам, это тоже очень важная сфера, поскольку многие услуги Израиль получает в Украине, прежде всего те, которые касаются IT.

"И для Израиля сегодня Украина - это стратегическое направление в плане аутсорсинга наших услуг, более 40% аутсорсинга Израиля в области высоких технологий идет в Украину", - подчеркнул Бродский.

В то же время на сегодня рано говорить, каких сфер будет касаться новое соглашение. Но Бродский хотел бы, чтобы одним из направлений была медицина.

"Скорее всего, это будет общее соглашение, которое будет касаться разных услуг в разных сферах. Медицинские услуги - это, безусловно, большая составляющая наших экономических отношений, и в плане медицины у нас очень хорошо развивается сотрудничество. И если говорить о тех направлениях, которые я бы хотел развить в качестве нового посла, это, безусловно, одно из направлений", - добавил посол.

Напомним, ранее Бродский рассказал, что Израиль откроет границы для туристов с 1 ноября, и уточнил, кто сможет избежать самоизоляции.

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