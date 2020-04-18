В украинских СИЗО появятся платные камеры повышенного комфорта: подробности

В Украине в следственных изоляторах появятся платные камеры повышенного комфорта. Такая инициатива Министерства юстиции направлена для сбора средств на реформу инфраструктуры.

По словам главы Минюста Дениса Малюськи, в бюджете для этого просто нет денег.

"Соответственно, мы будем привлекать средства из альтернативных источников. Первым таким источником станет то, что мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах", - заявил чиновник в своем видеообращении на странице в Facebook.

Малюська уточнил, что министерство переходит к новой активной фазе тюремной реформы, которая будет двигаться по трем основным направлениям: это инфраструктура, кадры и законодательство.

"С инфраструктурой у нас все крайне плохо. У нас плохие камеры, старые здания, ужасное состояние с инженерным обеспечением, водоснабжением. Дошло до того, что мы проиграли дело в Европейском суде "Сукачев против Украины". Мы сейчас начнем все это активно менять, и главная ключевая проблема - где деньги? Денег на это в бюджете нет, а история эта крайне дорогая", - объяснил он.

Министр рассказал, что в настоящее время в СИЗО есть камеры как получше, как и похуже, и "ходят упрямые слухи, что лучшие камеры достаются за взятки".

"Мы сделаем так, что эти деньги будут официально поступать в специальный фонд, из которых мы будет делать ремонт и улучшать условия в бесплатных камерах", - рассказал глава Минюста.

Также чиновник высказал надежду, что Камбин сможет принять соответствующее постановление уже 22 апреля.

Видео: В Украине в СИЗО появятся платные камеры повышенного комфорта

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