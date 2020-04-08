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Минюст из-за карантина предлагает амнистию 900 заключенных

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 16:20
Минюст из-за карантина предлагает амнистию 900 заключенных
Фото: Денис Малюська (пресс-служба Министерства юстиции)

В то же время исключается массовая амнистия

Из-за карантина в Украине Министерство юстиции предлагает амнистировать около 900 заключенных. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Малюська отметил, что некоторые страны пошли на освобождение большого количества заключенных во время эпидемии коронавируса.

"Позиция Минюста - мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованном количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества", - отметил министр.

По его словам, законопроект об амнистии, который готовят в Верховной раде, освободит около 900 осужденных. Кроме того, инициируются изменения, которые позволят существенно снизить количество новых людей в СИЗО или колониях.

"Очень просим коллег по парламенту рассмотреть такие инициативы в первоочередном порядке", - добавил Малюська.

Минюст из-за карантина предлагает амнистию 900 заключенных

Напомним, ранее в материале РБК-Украина "Вирус несвободы: как в украинских тюрьмах борются с коронавирусом" говорилось, что Минюст не исключает массовое освобождение заключенных из-за COVID-19.

Отметим, в марте стало известно, что Афганистан амнистирует 10 тыс. заключенных из-за коронавируса.

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