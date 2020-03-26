Зеленский пригрозил санкциями за вип-палаты в больницах

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент поручил премьер-министру решить вопрос с вип-палатами

Президент Владимир Зеленский медицинским учреждениям санкциями за предоставление вип-палат. Об этом президент заявил во время видеообращения, передает РБК-Украина.

Также Зеленский заявил, что ни у одного политика или бизнесмена ни в одной больнице не будет лучших условий, чем у обычных украинцев.

"Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых вип-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас, извините, не совок и не будет никаких палат для членов ЦК. Ни у одного политика или бизнесмена в государственных или коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые построили в этой стране. Настойчиво рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или оборудованием ординаторских под пребывание там каких-либо "шишек". Иначе будут санкции", - заявил Зеленский.

Звернення Президента України щодо запровадження надзвичайної ситуації. Володимир Зеленський закликав українців не плутати запроваджений Кабміном режим надзвичайної ситуації з режимом надзвичайного стану. Він наголосив, що обмежень конституційних прав громадян не буде. Крім того, Глава держави повідомив про прибуття впродовж наступної доби кількох нових медичних вантажів, до яких сумарно входитиме ще 200 тисяч ПЛР-тестів. Насамкінець Володимир Зеленський оголосив про те, що дав Прем’єр-міністру завдання розв’язати питання так званих VIP-палат. «У жодного політика чи бізнесмена в державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця», – наголосив Президент. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 26 березня 2020 р.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против оборудования вип-палат для чиновников из-за коронавируса в Украине и потребовал отчета от местных властей.

Также сообщалось, что Зеленский заявил, что власти страны закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан в рамках карантина из-за коронавируса. Таким образом граждане Украины, которые находятся за границей, не смогут вернуться временно в страну.