В українських СІЗО з'являться платні камери підвищеного комфорту: подробиці

В Україні у слідчих ізоляторах з'являться платні камери підвищеного комфорту. Така ініціатива Міністерства юстиції спрямована для збору коштів на реформу інфраструктури.

За словами глави Мін'юсту Дениса Малюськи, в бюджеті для цього просто немає грошей.

"Відповідно, ми будемо залучати кошти з альтернативних джерел. Першим таким джерелом стане те, що ми зробимо платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах", - заявив чиновник в своєму відеозверненні на сторінці в Facebook.

Малюська уточнив, що міністерство переходить до нової активній фазі тюремної реформи, яка буде рухатися по трьом основним напрямкам: це інфраструктура, кадри і законодавство.

"З інфраструктурою у нас все дуже погано. У нас погані камери, старі будівлі, жахливий стан з інженерним забезпеченням, водопостачанням. Дійшло до того, що ми програли справу в Європейському суді "Сукачов проти України". Ми зараз почнемо все це активно змінювати, і головна ключова проблема - де гроші? Грошей на це в бюджеті немає, а історія ця вкрай дорога", - пояснив він.

Міністр розповів, що в даний час в СІЗО є камери як кращі, як і гірші, і "ходять вперті чутки, що ліпші камери дістаються за хабарі".

"Ми зробимо так, що ці гроші будуть офіційно надходити в спеціальний фонд, з яких ми буде робити ремонт і покращувати умови безкоштовних камерах", - розповів глава Мін'юсту.

Також чиновник висловив надію, що Кабмін зможе прийняти відповідну постанову вже 22 квітня.

Відео: В Україні в СІЗО з'являться платні камери підвищеного комфорту

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