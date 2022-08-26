Для украинских школьников разработали уникальный справочник: что в нем будет

В Департаменте коммуникации МВД разработали уникальный справочник для украинских школьников - Абетку безопасности. В книге собраны вся важная информация, которая поможет детям, родителям и учителям уберечь здоровье и жизнь.
Что это за справочник и какие данные в нем есть - читайте в материале ниже.
Как рассказал первый заместитель министра МВД Евгений Енин в эфире телемарафона #UA:Разом, в этом году начало обучения требует от всех органов власти беспрецедентных мероприятий для создания безопасной образовательной среды.
"1 сентября мы так еще не встречали. Это вызов для страны, для всех участников образовательного процесса, а также для подразделений МВД, которые участвуют в организации безопасной образовательной среды во время войны", - отметил Енин.
Поэтому для школьников разработали уникальный справочник "Абетка безопасности". В этом справочнике собраны советы от А до Я на самые актуальные темы военного времени.
Почитать справочник можно уже сейчас - он доступен по этой ссылке.
Кстати, ранее мы писали о том, какие изменения ждут школьников с 1 сентября.
А еще рассказывали о том, какие изменения внесли в школьную программу по разным предметам.