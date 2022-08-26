Для українських школярів розробили унікальний довідник: що в ньому буде

Як розповів перший заступник міністра МВС Євген Єнін в ефірі телемарафону # UA :Разом, цього року Початок навчання вимагає від усіх органів влади безпрецедентних заходів для створення безпечного освітнього середовища.

"1 вересня ми так ще не зустрічали. Це виклик для країни, для всіх учасників освітнього процесу, а також для підрозділів МВС, які беруть участь в організації безпечного освітнього середовища під час війни", - зазначив Єнін.

Тому для школярів розробили унікальний довідник"Абетка безпеки". У цьому довіднику зібрані поради від А до я на найактуальніші теми воєнного часу.

Що робити під час повітряної тривоги

Роз'яснення з приводу небезпеки мін, бомб, гранат, снарядів

Рекомендації, як діяти під час хімічної атаки або ядерного забруднення

Правила дорожнього руху

Пожежна безпека

Як не стати жертвою насильства

Теми булінгу та безпеки в Інтернеті

Перша домедична допомога

Почитати довідник можна вже зараз - він доступний за цим посиланням.

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