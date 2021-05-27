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Для украинских школьников хотят меньше контрольных и домашек на дистанционке

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Четверг 27 мая 2021 07:28
Для украинских школьников хотят меньше контрольных и домашек на дистанционке Фото: дистанционное обучение (Matt Cardy / Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Глава Минобразования Украины Сергей Шкарлет считает, что большое количество контрольных и тестовых работ для школьников, которые проходят дистанционное обучение, не является лучшим путем оценки полученных знаний.

Об этом министр написал в своем Telegram-канале.

Такое мнение чиновник высказал после общения с учениками разных возрастов в рамках выездного заседания Комитета по вопросам образования, науки и инноваций, который проходил на базе госпредприятия "Международный детский центр "Артек".

В частности, дети пожаловались Шкарлету на значительное количество домашек и контрольных, а также "умело аргументировали свою позицию и указывали на выявленные ими недостатки" образовательного процесса.

После этого глава МОН указал на необходимость "выдерживать баланс".

Министр убежден, что это позволит не перекладывать на школьников "всю ответственность за изучение того или иного предмета".

"К тому же существует немало форм контроля усвоенных учениками знаний на основе интерактивных подходов", - отметил он.

Напомним, что недавно Минобразования запустило мобильное приложение "Всеукраинская школа онлайн", которое уже можно скачать.

Также ранее в Минобразования Украины объяснили, почему в некоторых школах продлили учебный год.

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