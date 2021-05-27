Для українських школярів хочуть менше контрольних і домашок на дистанційці

Глава Міносвіти України Сергій Шкарлет вважає, що велика кількість контрольних і тестових робіт для школярів, які проходять дистанційне навчання, не є найкращим шляхом оцінки отриманих знань.

Про це міністр написав у своєму Telegram -каналі.

Таку думку чиновник висловив після спілкування з учнями різного віку в рамках виїзного засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій, який проходив на базі держпідприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек".

Зокрема, діти поскаржилися Шкарлету на значну кількість домашок і контрольних, а також "вміло аргументували свою позицію і вказували на виявлені ними недоліки" освітнього процесу.

Після цього глава МОН вказав на необхідність "витримувати баланс".

Міністр переконаний, що це дозволить не перекладати на школярів "всю відповідальність за вивчення того чи іншого предмета".

"До того ж існує чимало форм контролю засвоєних учнями знань на основі інтерактивних підходів", - зазначив він.