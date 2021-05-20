МОН запустил мобильное приложение "Всеукраинская школа онлайн". Его уже можно скачать

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины .

Приложение можно скачать с Play Market от Google и AppGallery от Huawei. Вскоре приложение выйдет и для пользователей iOS.

МОН позиционирует мобильное приложение как полноценный инструмент для удобного обучения школьников с мобильных устройств.

В нем есть доступ ко всем курсам и материалам, размещенным на платформе. Также ученики могут участвовать в обсуждениях и коммуницировать со своими одноклассниками.

Обещают, что возможности приложения будут постепенно расширяться.

В начале апреля на сайте ВШО появилась функция "Кабинет учителя": учителя получили возможность собирать учащихся в виртуальные классы, назначать курсы для просмотра, организовывать дискуссии и просматривать успеваемость учеников и учениц на курсе.

Следующий шаг для ВШО - перенести в онлайн-формат всю школьную программу для 5-11 классов. Сейчас на платформе уже более 1500 уроков и свыше 167 тысяч пользователей (125 тысяч учеников, 34 тысячи учителей и более 8 тысяч слушателей).

Планируется завершить создание контента к началу нового учебного года.