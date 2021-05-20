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МОН запустил мобильное приложение "Всеукраинская школа онлайн". Его уже можно скачать

Новина українською →
Четверг 20 мая 2021 12:28
МОН запустил мобильное приложение "Всеукраинская школа онлайн". Его уже можно скачать Фото: в Украине запустили приложение для мобильного ВШО (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Мобильное приложение "Всеукраинская школа онлайн" (ВШО) отныне доступен для скачивания. Контент рассчитан на школьников 5-11 классов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Приложение можно скачать с Play Market от Google и AppGallery от Huawei. Вскоре приложение выйдет и для пользователей iOS.

МОН позиционирует мобильное приложение как полноценный инструмент для удобного обучения школьников с мобильных устройств.

В нем есть доступ ко всем курсам и материалам, размещенным на платформе. Также ученики могут участвовать в обсуждениях и коммуницировать со своими одноклассниками.

Обещают, что возможности приложения будут постепенно расширяться.

В начале апреля на сайте ВШО появилась функция "Кабинет учителя": учителя получили возможность собирать учащихся в виртуальные классы, назначать курсы для просмотра, организовывать дискуссии и просматривать успеваемость учеников и учениц на курсе.

Следующий шаг для ВШО - перенести в онлайн-формат всю школьную программу для 5-11 классов. Сейчас на платформе уже более 1500 уроков и свыше 167 тысяч пользователей (125 тысяч учеников, 34 тысячи учителей и более 8 тысяч слушателей).

Планируется завершить создание контента к началу нового учебного года.

Ранее в декабре 2020 года Министерство образования и науки Украины запустило платформу "Всеукраинская школа онлайн".

Платформа дает возможность учиться по украинской учебной программе всем, кто имеет желание. Не в зависимости от города или страны проживания, в том числе детям с временно оккупированных территорий.

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