В Минобразования объяснили, почему в некоторых школах продлили учебный год

Министр образования Сергей Шкарлет объяснил, почему в некоторых регионах продлили обучение в школах на летний период. По его словам, это произошло лишь в тех школах, где использовали каникулы или не выдержали нормы по длительности и выполнению образовательной программы.

"Есть продление на недолгие периоды, ведь согласно законодательству, 175 рабочих дней должен длиться учебный процесс", - заявил министр.

Он добавил, что массового продления обучения не будет.

"Во-первых, это законодательно запрещено. Во-вторых, на сегодня есть в той же "Всеукраинской школе онлайн" возможности для учителя и ученика. Учителю - оттестировать и посмотреть личную траекторию каждого своего ученика и определить, где есть провалы, где что-то недоучил. Потом можно сформировать в личном кабинете собственную траекторию, чтобы индивидуально позаниматься. То есть на сегодня это не проблема", - отметил Шкарлет.