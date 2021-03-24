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Для украинских школ утвердили новую организацию питания: что будет в столовых

Автор: Владимир Костырин

В Украине утвердили нормы и порядок организации питания в школах и детских заведениях оздоровления и отдыха, согласно которым в них теперь разрешили организовывать кейтеринг.

Такое решение 24 марта было принято на заседании Кабмина, которое транслировалось на YouTube-канале.

Правительство приняло соответствующее постановление с возможностью однодневной доработки (по просьбе министра образования и науки Сергея Шкарлета).

"В принципе там согласования все есть, государственная санитарная служба обращает внимание на то, что нужно согласовывать с ней, но законодательно это не подтвердили. Прошу одно- или трехдневную доработку", - обратился к премьеру глава МОН.

Речь идет о новом санитарном регламенте для школ, который был разработан Минздравом. В документе, среди прочего, были изменены подходы к организации питания - в школах разрешается организовывать кейтеринг, который должен соответствовать принципам и требованиям безопасности пищевых продуктов на базе системы НАССР.

Также предусмотрен ряд ограничений по содержанию в блюдах соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения относительно принципов здорового питания с учетом физиологических потребностей детей.

Какие продукты запрещаются в школьных столовых

В документе определен перечень продуктов питания, которые запрещается продавать в школьных буфетах и ​​школьных автоматах:

  • чипсы,
  • сухарики,
  • попкорн,
  • колбасы,
  • сосиски,
  • копченую и соленую рыбу,
  • некоторые сладости и прочее.

Какие продукты обязательно должны быть в школьных столовых

Также установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся:

  • злаковые,
  • овощи,
  • фрукты и ягоды,
  • молочные продукты.

Кроме того, в документе урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями.

Отметим, что если у школьника есть справка от семейного врача или педиатра о некоторых диетических потребностях, учебное заведение обязано организовать отдельное питание для этого ребенка.

Ранее мы рассказывали, когда заканчиваются весенние каникулы в Украине и как дети будут учиться потом.

Также мы писали о том, что под Тернополем в детском саду и школе дети месяцами не видели мяса - их кормили кашей и макаронами.

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