Для украинских школ утвердили новую организацию питания: что будет в столовых

Правительство приняло соответствующее постановление с возможностью однодневной доработки (по просьбе министра образования и науки Сергея Шкарлета).

"В принципе там согласования все есть, государственная санитарная служба обращает внимание на то, что нужно согласовывать с ней, но законодательно это не подтвердили. Прошу одно- или трехдневную доработку", - обратился к премьеру глава МОН.

Речь идет о новом санитарном регламенте для школ, который был разработан Минздравом. В документе, среди прочего, были изменены подходы к организации питания - в школах разрешается организовывать кейтеринг, который должен соответствовать принципам и требованиям безопасности пищевых продуктов на базе системы НАССР.

Также предусмотрен ряд ограничений по содержанию в блюдах соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения относительно принципов здорового питания с учетом физиологических потребностей детей.

Какие продукты запрещаются в школьных столовых

В документе определен перечень продуктов питания, которые запрещается продавать в школьных буфетах и ​​школьных автоматах:

чипсы,

сухарики,

попкорн,

колбасы,

сосиски,

копченую и соленую рыбу,

некоторые сладости и прочее.

Какие продукты обязательно должны быть в школьных столовых

Также установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся:

злаковые,

овощи,

фрукты и ягоды,

молочные продукты.

Кроме того, в документе урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями.

Отметим, что если у школьника есть справка от семейного врача или педиатра о некоторых диетических потребностях, учебное заведение обязано организовать отдельное питание для этого ребенка.