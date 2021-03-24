Под Тернополем в детском саду и школе дети месяцами не видят мяса: кормят кашей и макаронами

В Тернопольской области в поселке Мельница-Подольская у детей в школе и детском саду ужасное питание. Воды в учреждениях тоже нет, ее должны привозить в бочках родители.

Женщина рассказала, что в их поселке есть только одна школа и детский садик. После увеличения платы за питание, оно совсем не изменилось. Детям не дают мясо с сентября 2020 года. Овощей тоже нет, их вынуждены привозить родители.

"Я — мать троих детей. У меня один ребенок посещает сад, двое — школу. У нас в поселке один садик и школа, где учится 450 детей. И с питанием, и с водой - проблемы, что в саду, что в школе. С начала года депутаты местного ОТГ повысили оплату на питание, как для родителей, так и увеличили средства, выделяемые из местного бюджета. Так, за питание в саду с этого года 14 гривен платят родители и еще 14 грн — из бюджета. Ранее — 7 гривен платили родители, еще 10 — из бюджета. То есть сейчас на питание детей выделяется 28 гривен", - рассказала Галина Борщ.

По ее словам, питание у детей не изменилось после повышения оплаты за него, она не понимает, куда деваются деньги. Родители неоднократно обращались к руководству ОТГ, саду и школе, но никакой реакции не последовало.

Детей кормят кашами и макаронами (фото: tsn.ua)

Галина сообщила, что детей в школе и садике кормят только макаронами и кашей. При этом родителей еще и заставляют приносить в садик продукты.

"Детей кормят фактически только кашей и макаронами с кабачком сверху. В рационе нет салатов. Такое, как соленые огурцы или помидоры, это должны в сад приносить родители. С начала сентября до декабря 2020 в детском рационе вообще не было мяса, потому что местная власть не смогла заключить какие-то договоры с поставщиками. Сейчас могут изредка дать котлетку, вес которой будет где-то 30-40 граммов. Первых блюд в начальной школе — вообще нет. Их отменили, чтобы якобы улучшить "второе", - сообщила Галина.

В поселке большие проблемы с водой

По словам женщины, в поселке уже 22 года не могут решить проблему по водоснабжению в детский сад. Воду детям привозят в бочках.

"Вода довозится бочками из колодца, но детям его не хватает. Это — многовековой вопрос. Потому что у нас уже 22 года в Мельнице-Подольской не могут организовать централизованное водоснабжение. Все как бы на завершающем этапе. На этот раз власти обещают к сентябрю подключить водоснабжение в сад. Но обещать и делать — это разные вещи. Ибо мы еще в прошлом году обращались к ним и они обещали, что вода будет. В туалеты воду заносят, но там все устаревшее, оно годами не меняется. На сад никто не обращает внимания: все, как было 30 лет назад, так и есть по сей день. Окна поменяли, а стены и крыша — в ужасном состоянии. Когда мы просим что-то отремонтировать, нам говорят — нет денег. Косметические работы в саду родители делают за свой счет ", - поведала Галина Борщ.

Что говорят местные власти

В пресс-службе Тернопольской ОГА объяснили, что сад находится в подчинении местной общины. Там должны решить проблему с питанием и водоснабжением. Когда - неизвестно.

"Нам известно о проблемах в детском саду Мельнице-Подольской, в частности по водоснабжению. Там делала проверку и Госпродпотребслужба. Но это учебное заведение находится в коммунальной собственности и именно местная власть должна решать проблемы. От них в свою очередь к нам не поступало сообщение о том, что они не могут самостоятельно устранить недостатки. Если бы они обращались — тогда областная власть уже что-то бы делала ", - рассказали пресс-службе Тернопольской ОГА.