Для українських шкіл затвердили нову організацію харчування: що буде в їдальнях

Уряд схвалив відповідну постанову з можливістю одноденної доробки (на прохання міністра освіти і науки Сергія Шкарлета).

"В принципі там погодження усі є, державна санітарна служба звертає увагу на те, що потрібно узгоджувати з нею, але законодавчо це не підтвердили. Прошу одно- або триденне доопрацювання", - звернувся до прем'єра глава МОН.

Мова йде про новий санітарний регламент для шкіл, який був розроблений Міністерством охорони здоров'я. У документі, серед іншого, були змінені підходи до організації харчування - в школах дозволяється організовувати кейтерінг, який має відповідати принципам і вимогам безпеки харчових продуктів на базі системи НАССР.

Також передбачено ряд обмежень щодо вмісту в стравах солі, цукру і жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо принципів здорового харчування з урахуванням фізіологічних потреб дітей.

Які продукти забороняються у шкільних їдальнях

В документі визначено перелік продуктів харчування, які забороняється продавати у шкільних буфетах і шкільних автоматах:

чіпси,

сухарики,

попкорн,

ковбаси,

сосиски,

копчену і солену рибу,

деякі солодощі тощо.

Які продукти обов'язково повинні бути в шкільних їдальнях

Також встановлені групи харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів:

злакові,

овочі,

фрукти і ягоди,

молочні продукти.

Крім того, в документі врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами.

Зауважимо, що якщо у школяра є довідка від сімейного лікаря або педіатра про деякі дієтичні потреби, навчальний заклад зобов'язаний організувати окреме харчування для цієї дитини.