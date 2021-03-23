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Родителям на заметку: когда заканчиваются весенние каникулы и как дети будут учиться потом

Новина українською → Вторник 23 марта 2021 13:56
Родителям на заметку: когда заканчиваются весенние каникулы и как дети будут учиться потом В Украине закончатся весенние каникулы 28 марта (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинские школьники традиционно уходят на каникулы каждый квартал, их продолжительность не превышает 30 дней. Но из-за пандемии коронавируса и попаданию многих регионов в "красную" зону карантина, многие школьники ушли на весенние каникулы раньше срока.

Когда закончатся весенние каникулы и как будут учиться дети дальше - читайте ниже в нашем материале.

Весенние каникулы 2021

Обычно весенние каникулы у украинских школьников начинались 22 марта и заканчивались 28 марта, но пандемия в этом году внесла свои коррективы. Дети в некоторых областях ушли на каникулы ранее.

  • Винница - каникулы прошли 9 -15 марта
  • Ужгород - каникулы прошли с 1 по 7 марта
  • Львовская область - каникулы прошли с 15 до 22 марта
  • Житомир - с 13 по 21 марта
  • Николаев - каникулы пройдут с 22 марта по 4 апреля
  • Киев - для младших классов с 22 по 28 марта, для старших с 18 по 28 марта

Например, ученики в некоторых городах Киевской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и других областей начали отдыхать с 9 марта. Каникулы у них продлятся до 14 марта включительно.

Отметим, что в зависимости от эпидемической ситуации в школах, погодных условий, региональных особенностей и других факторов, школа может по своему усмотрению изменять даты начала и окончания каникул, а также назначать дополнительные каникулы или карантин. Поэтому расписание каникул может отличаться в разных городах Украины.

К слову, большинство учебных заведений устроят каникулы с 22 по 28 марта или с 29 марта по 3 апреля 2021 года.

Как будут учиться дети после каникул

В "красных" зонах карантина дети после каникул перейдут на дистанционное обучение.

Отметим, что детские сады в Украине продолжают работать в штатном режиме.

Как мы писали ранее, школы Киева после каникул переведут на дистанционку.

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