У украинских пенсионеров возникли проблемы с получением выплат: что нужно знать

Как снять невыплаченную пенсию

В частности, по закону возможно приостановление пенсионных выплат в случае, если пенсионер не получает денег в течение полугода. Однако это возможно только по решению Пенсионного фонда, в большинстве случаев украинцам продолжат начислять выплаты, однако через пол года изменится процедура получения средств.

Специалисты говорят, что в течение первых пол года, когда украинец не получает пенсию, может получить полный размер выплаты, но нужно обратиться с заявлением.

"Даже если пройдет больше года, но не более 3-х лет, в течение которых пенсионер не смог получить пенсию, он все равно может обратиться в органы Фонда за своими деньгами. Единственное, несколько меняется процедура: сначала гражданин получит задолженность за год, а потом остаточные средства будут возвращаться ежемесячно с выплатой текущей пенсии", - говорится в сообщении.

Также это правило распространяется и на украинцев, выехавших за границу. Когда они вернутся в Украину, то им нужно будет обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Стоит отметить, что украинцы могут уйти на пенсию досрочно. Это может произойти за полтора года до достижения пенсионного возраста и при наличии полного страхового стажа, в случае расторжения трудового контракта в связи с сокращением штата или ликвидацией компании.

Кроме того, для этого нужно встать на учет Госслужбы занятости. Если украинцу не найдут работу или работник не будет отвечать занимаемой должности по состоянию здоровья, тогда на пенсию можно выйти раньше.