Украинцам изменили правила выхода на пенсию: кто может уйти раньше

Нардепы предполагают, что этот документ должен восстановить справедливость в пенсионных вопросах.

Кто сможет выйти досрочно на пенсию

Украинец может пойти на пенсию досрочно, а именно – за полтора года до достижения пенсионного возраста и при наличии полного страхового стажа, в случае расторжения трудового контракта в связи с сокращением штата или ликвидацией компании.

Для этого нужно стать на учет госслужбы занятости и если ему не найдут подходящую работу или работник не будет отвечать занимаемой должности по состоянию здоровья – на пенсию можно выйти раньше.

Также есть возможность досрочного выхода на пенсию для матерей и отцов многодетных семей, а также тех, кто на иждивении имеет детей с редкими тяжелыми заболеваниями, не имеющими установленной инвалидности.

Также это касается женщин, которые родили пятеро и больше детей и воспитали их до шестилетнего возраста, воспитывающих ребенка с инвалидностью (после 50 лет и при наличии 15-летнего стажа).

Если речь идет об отце, то право на досрочный выход на заслуженный отдых имеют мужчины, воспитывающие самостоятельно пятерых или более детей, или детей с инвалидностью (по достижению 55-летнего возраста и наличию 20 лет страхового стажа).