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Украинцам изменили правила выхода на пенсию: кто может уйти раньше

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Суббота 14 мая 2022 10:35
Украинцам изменили правила выхода на пенсию: кто может уйти раньше Кто может раньше уйти на пенсию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине некоторым людям позволят досрочно уходить на пенсию.

Это предполагает закон "О внесении изменения в некоторые законы Украины относительно совершенствования пенсионного законодательства", который на днях вступил в силу.

Нардепы предполагают, что этот документ должен восстановить справедливость в пенсионных вопросах.

Кто сможет выйти досрочно на пенсию

Украинец может пойти на пенсию досрочно, а именно – за полтора года до достижения пенсионного возраста и при наличии полного страхового стажа, в случае расторжения трудового контракта в связи с сокращением штата или ликвидацией компании.

Для этого нужно стать на учет госслужбы занятости и если ему не найдут подходящую работу или работник не будет отвечать занимаемой должности по состоянию здоровья – на пенсию можно выйти раньше.

Также есть возможность досрочного выхода на пенсию для матерей и отцов многодетных семей, а также тех, кто на иждивении имеет детей с редкими тяжелыми заболеваниями, не имеющими установленной инвалидности.

Также это касается женщин, которые родили пятеро и больше детей и воспитали их до шестилетнего возраста, воспитывающих ребенка с инвалидностью (после 50 лет и при наличии 15-летнего стажа).

Если речь идет об отце, то право на досрочный выход на заслуженный отдых имеют мужчины, воспитывающие самостоятельно пятерых или более детей, или детей с инвалидностью (по достижению 55-летнего возраста и наличию 20 лет страхового стажа).

Как мы ранее писали, пенсии в Украине повысят некоторым людям после пересчета выплат в апреле. Надбавка в среднем увеличилась на 1, 5 тысяч гривен.

Напомним, в марте 2022 года в Украине были проиндексированные пенсии военным пенсионерам. Благодаря этому их средний размер превысил 8500 гривен.

Также мы писали, что пенсии по возрасту теперь будут назначать по новым правилам. 30 апреля вступил в силу Закон "О внесении изменения в некоторые законы Украины по совершенствованию пенсионного законодательства".

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